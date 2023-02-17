"Про поражение "Зенита" скажу, что это стыдоба, позорище. Я клянусь, если бы я имел право, я бы закрыл российский футбол, выгнал бы всех, пусть будут грузчиками портовыми работать, или играют и тренируются", - цитирует Тихонова "ВсеПроСпорт".
Напомним, "Зенит" сегодня в товарищеском матче встречался с "Сепаханом". Сине-бело-голубые неожиданно уступили иранскому клубу (0:2). Этот матч был последним для команды Сергея Семака перед возобновлением сезона. В следующей игре "Зенит" в гостях сыграет в четвертьфинале Пути регионов Кубка России.
Тихонов - о поражении "Зенита" от "Сепахана": стыдоба и позорище. Если бы имел право, закрыл бы российский футбол
Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал поражение "Зенита" в товарищеском матче от "Сепахана" (0:2).
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