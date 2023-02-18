- Не было ни одного скандала, а ведь у него в распоряжении есть олимпийские чемпионы, игрок, поигравший в "Барселоне", был Дзюба. Почему нет конфликтов? Думаю, авторитет Семака настолько высок, что он поставил себя выше всего этого, - приводит мнение Радимова ютуб-канал СБГ ШОУ.
Российский специалист из России Сергей Семак стал главным тренером "Зенита" весной 2018 года. С этого момента коллектив из Санкт-Петербурга не занимает место ниже первого в РПЛ. Петербуржцы выиграли 4 розыгрыша российского первенства подряд. Также команда Семака поднимала над головой Кубок России и трижды завоевывала Суперкубок России. В этом сезоне "Зенит" привычно располагается на вершине таблицы, опережая "Спартак", находящийся на строчку ниже, на 6 баллов. Различные специалисты отмечают тот факт, что при Семаке в петербуржской команде не возникают конфликтные ситуации. Россиянин стал лучшим тренером действующего чемпиона по победам с крупным счетом. Контракт специалиста с "Зенитом" рассчитан до конца июня 2025 года. 27 февраля Сергею исполнится 47 лет.
Радимов: в "Зените" нет конфликтов, потому что у Семака очень высокий авторитет
Экс-наставник "Зенита-2" Владислав Радимов высказался по поводу главного тренера главной команды петербуржцев Сергея Семака.
Фото: ФК "Зенит"