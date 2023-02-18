- Думаю, с учетом той игры и состава, который есть сейчас, провалом будет место ниже тройки. Уж не знаю, насколько это будет поводом уволить Абаскаля, но его работа тогда будет оценена как плохая – абсолютно точно, - приводит мнение Мора "РБ Спорт".
"Спартак" завершил сезон 2021/2022 на 10-й строчке по итогам 30 туров РПЛ. В первой части команду возглавлял португальский наставник Руй Витория, но по итогам осенней половины российского первенства тренер был уволен и на его место пришел итальянец Пауло Ваноли, который отработал до конца сезона. Летом 2022 года столичный коллектив принял Гильермо Абаскаль. С испанским специалистом на тренерском мостике московский клуб после 17 проведенных туров осенней части нынешнего розыгрыша РПЛ занимает 2-ю строчку, отставая от "Зенита", который является действующим чемпионом, на 6 баллов. В апреле Абаскалю исполнится 34 года.
Мор: место вне тройки по итогам сезона будет провалом для Абаскаля
Экс-игрок "Спартака" Эдуард Мор высказался о перспективах москвичей во второй части сезона.
Фото: ФК "Спартак"