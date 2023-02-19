- Многое будет зависеть от Квинси: "Спартак" с ним и без него — это две разные команды. "Спартак" небольшой фаворит, но дерби будет своеобразным. В таких матчах может всякое произойти. Никто не знает, кто и в каком состоянии, - приводит мнение Шишкина "Чемпионат".
Четвертьфинальное противостояние Кубка России, состоящие из двух матчей, между "Локомотивом" и "Спартаком" начнется 22 февраля на "РЖД-Арене". Ответная встреча, которая пройдет на "Открытие Арене", назначена на 27 февраля. Лучшим бомбардиром команды Гильермо Абаскаля является голландский вингер Квинси Промес, который забил 17 голов и оформил 7 ассистентских действий в 23 играх за столичный коллектив. Отметим, что голландец пропустил все три сбора "Спартака".
"Локомотив" в это зимнее трансферное окно провел активную трансферную политику, подписав Сергея Пиняева, экс-игрока "Спартака" Максима Глушенкова и воспитанника красно-белых Артема Дзюбу. Команды встречались в 17 туре РПЛ и тогда сильнее оказался "Спартак", а один из голов забил Промес.
Шишкин: в матчах "Спартака" и "Локомотива" многое будет зависеть от Промеса
Экс-игрок "Локомотива" и "Спартака" Роман Шишкин высказался по поводу предстоящего кубкового матча между красно-белыми и красно-зелеными.
Фото: "СЭ"