По информации источника, полузащитник "Чертаново" Станислав Топинка в ближайшее время станет футболистом столичного "Локомотива".
В ЮФЛ-2 17-летний игрок принял участие в 15 матчах, в которых отличился одним забитым мячем и отдал две результативные передачи.
По итогам осенней части РПЛ "железнодорожники" с 13 набранными баллами находятся на 14 строчке в турнирной таблице чемпионата России. Таким образом они опережают подмосковные "Химки", находящиеся в зоне прямого вылета в Первую лигу, на 1 очко.
Источник: "СЭ"
"СЭ": полузащитник "Чертаново" Топинка станет игроком "Локомотива"
Хавбек "Чертаново" Станислав Топинка продолжит карьеру в московском "Локомотиве".
Фото: ФК "Чертаново"