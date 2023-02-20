"У "Локомотива" много изменений перед стартом второй части сезона. Пришли пять человек, которые на слуху и являются действительно хорошими футболистами. Конечно, имена футболистов, которые пришли, внушают уверенность, что "Локомотив" не должен вылететь. Он обязательно должен подняться! Иначе это было бы смешно", - приводит слова Мостового "СЭ".
Напомним, "Локомотив" провел активное зимнее трансферное окно, подписав Сергея Пиняева, Максима Глушенкова, Артема Дзюбу, Игоря Смольникова, Хермана Конти и Илью Лантратова. На данный момент "Локомотив" расположился на 14 месте в турнирной таблице РПЛ. "Железнодорожники" набрали 13 очков по итогам осенней части чемпионата России и находятся в зоне переходных матчей. Московский коллектив возобновит сезон 22 февраля матчем 1/4 Кубка России со столичным "Спартаком".
Мостовой - о трансферах "железнодорожников": "Локомотив" обязательно должен подняться! Иначе это было бы смешно
Бывший полузащитник сборной России и московского "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал трансферную компанию "Локомотива" и оценил их шансы на весеннюю часть РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"