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"Матч ТВ": "Зенит" может провести в Стамбуле благотворительный матч с одним из турецких клубов

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"Зенит" может в марте сыграть с одним из грандов чемпионата Турции.
Фото: ФК "Зенит"
Как сообщает источник, "Зенит" занимается организацией благотворительного матча в Стамбуле с одним из турецких топ-клубов. Встреча может состояться в марте. Все доходы, полученные от ее проведения, будут переданы пострадавшим от землетрясения в Турции.

Напомним, в начале февраля в Турции и Сирии произошли разрушительные землетрясения. В Турции, по сегодняшним данным, погибло более 41-й тысячи человек, но число жертв продолжает расти. Кроме того, из-за последний стихийного бедствия с чемпионата Турции снялись "Хатайспор" и "Газиантеп",

Источник: "Матч ТВ"


Зенит
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