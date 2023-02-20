Как сообщает источник, "Зенит" занимается организацией благотворительного матча в Стамбуле с одним из турецких топ-клубов. Встреча может состояться в марте. Все доходы, полученные от ее проведения, будут переданы пострадавшим от землетрясения в Турции.
Напомним, в начале февраля в Турции и Сирии произошли разрушительные землетрясения. В Турции, по сегодняшним данным, погибло более 41-й тысячи человек, но число жертв продолжает расти. Кроме того, из-за последний стихийного бедствия с чемпионата Турции снялись "Хатайспор" и "Газиантеп",
Источник: "Матч ТВ"
"Матч ТВ": "Зенит" может провести в Стамбуле благотворительный матч с одним из турецких клубов
"Зенит" может в марте сыграть с одним из грандов чемпионата Турции.
Фото: ФК "Зенит"