По сообщениям СМИ, 29-летний перуанец Йорди Рейна, играющий на позиции центрального нападающего, станет новым футболистом "Торпедо". Игрок подпишет контракт со столичным коллективом сроком на 1,5 года.
Йорди Рейна имеет на своем счету 2 гола в 30 встречах за сборную Перу. На клубном уровне перуанец выступал за "РБ Зальцбург", "РБ Лейпциг", а также с 2017 года футболист защищал цвета различных клубов МЛС. За свою карьеру форвард 273 игры, в которых забил 58 мячей и оформил 45 ассистов.
"Торпедо" после 17 сыгранных туров замыкает турнирную таблицу РПЛ. Команда Андрея Талалаева набрала всего 6 очков по итогам осенней части сезона.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": форвард сборной Перу Йорди Рейна подпишет контракт с "Торпедо"
Перуанский футболист Йорди Рейна продолжит карьеру в РПЛ.
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