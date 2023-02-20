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"РБ Спорт": форвард сборной Перу Йорди Рейна подпишет контракт с "Торпедо"

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Перуанский футболист Йорди Рейна продолжит карьеру в РПЛ.
Фото: Getty Images
По сообщениям СМИ, 29-летний перуанец Йорди Рейна, играющий на позиции центрального нападающего, станет новым футболистом "Торпедо". Игрок подпишет контракт со столичным коллективом сроком на 1,5 года.

Йорди Рейна имеет на своем счету 2 гола в 30 встречах за сборную Перу. На клубном уровне перуанец выступал за "РБ Зальцбург", "РБ Лейпциг", а также с 2017 года футболист защищал цвета различных клубов МЛС. За свою карьеру форвард 273 игры, в которых забил 58 мячей и оформил 45 ассистов.

"Торпедо" после 17 сыгранных туров замыкает турнирную таблицу РПЛ. Команда Андрея Талалаева набрала всего 6 очков по итогам осенней части сезона.

Источник: "РБ Спорт"


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