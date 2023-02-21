Сафонов: трансфер в другой российский клуб возможен, если принесут чемодан денег

Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов рассказал, что вряд ли продолжит карьеру в другом российском клубе.

Фото: РФС

"Я думаю, что трансфер в Россию, наверное, маловероятен. Он возможен, естественно, если принесут чемодан денег, поставят. Ладно, тогда мы не против. Мы на эти деньги команду соберем. Но если реально рассматривать, то адекватных вариантов нет", - сказал Сафонов.



Напомним, Матвей Сафонов является воспитанником "Краснодара". Голкипер дебютировал за "быков" в 2017-м году. В нынешнем сезоне он провел за команду 19 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых пропустил 31 гол и шесть раз оставлял свои ворота "сухими".



Контракт Сафонова с клубом рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 15 млн евро.



Источник: Youtube-шоу "Коммент.Биги"