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Сафонов: трансфер в другой российский клуб возможен, если принесут чемодан денег

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Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов рассказал, что вряд ли продолжит карьеру в другом российском клубе.
Фото: РФС
"Я думаю, что трансфер в Россию, наверное, маловероятен. Он возможен, естественно, если принесут чемодан денег, поставят. Ладно, тогда мы не против. Мы на эти деньги команду соберем. Но если реально рассматривать, то адекватных вариантов нет", - сказал Сафонов.

Напомним, Матвей Сафонов является воспитанником "Краснодара". Голкипер дебютировал за "быков" в 2017-м году. В нынешнем сезоне он провел за команду 19 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых пропустил 31 гол и шесть раз оставлял свои ворота "сухими".

Контракт Сафонова с клубом рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 15 млн евро.

Источник: Youtube-шоу "Коммент.Биги"


Сафонов Краснодар
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