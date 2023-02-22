- Ждите моего возвращения в РПЛ, - передает слова Юрана "РБ Спорт".
53-летний Сергей Юран с февраля по август 2022 года занимал пост главного тренера подмосковных "Химок". Под руководством Юрана красно-черные в сезоне-2021/2022 смогли выбраться из зоны прямого вылета и удержались в Российской премьер-лиге через стыковые матчи. В 4 стартовых матчах текущего сезона "Химки" с Юраном набрали 7 очков в 4 матчах, после чего наставник был уволен из клуба. Пришедшие на смену Юрану Николай Писарев, а затем Спартак Гогниев смогли набрать с красно-черными 5 очков в 13 матчах РПЛ, в настоящий момент команда занимает 15 место в турнирной таблице - в зоне прямого вылета.
Юран анонсировал свое возвращение в РПЛ
Экс-главный тренер "Химок" Сергей Юран ответил на вопрос о своем возвращении к работе в клубах Российской премьер-лиги.
Фото: РПЛ