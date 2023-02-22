- Это нормально, что люди спорят. Каждый фанат, поддерживающий тот или иной клуб в России, скажет, что "Динамо", "Спартак", "Зенит", ЦСКА лучше всех. И я не исключение. В моем случае "Зенит" самый лучший. Впрочем, достаточно оглядеться по сторонам, чтобы убедиться в этом. "Зенит" последние несколько лет является сильнейшим клубом страны, он представлял Россию в европейских турнирах. Я думаю, это понимают большинство людей. И, конечно, у "Зенита" больше всего болельщиков, - передает слова Мейры Metaratings.ru.
"Зенит" из Санкт-Петербурга становился победителем четырех последних сезонов Российской премьер-лиги, начиная с сезона-2018/2019, всего на счету сине-бело-голубых 8 российских и 1 советское чемпионство. В текущем сезоне петербуржцы также возглавляют турнирную таблицу чемпионата по итогам осенней части розыгрыша, набрав 42 очка в 17 матчах.
Московский "Спартак" 12 раз становился чемпионом СССР и 10 раз - чемпионом России, последние золотые медали красно-белых датированы сезоном-2016/2017. В текущем сезоне московский клуб идет вторым с отставанием от "Зенита" в 6 очков. В прошедшем сезоне "Спартак" занял десятое место в национальном первенстве, выиграв при этом Кубок России.
Мейра: "Зенит" - лучший клуб в России, сильнейший в последние несколько лет. Конечно, у него больше всего болельщиков
Экс-защитник "Зенита" Фернандо Мейра ответил на вопрос о противостоянии сине-бело-голубых и московского "Спартака" с точки зрения популярности.
Фото: МатчТВ