- Думаю, Семак в будущем станет тренером европейской команды. Он проделывает сейчас фантастическую работу в команде. Я знаю его как игрока, как человека. У него потрясающие человеческие качества, отличные взаимоотношения с футболистами. Он, конечно же, лидер по натуре своей, - приводит мнение Мейры Metaratings.
Специалист из России Сергей Семак начал свою тренерскую карьеру в "Уфе". В сезоне 2017/2018 тренер сумел занять с башкирским коллективом 6-е место по итогам 30 туров и выйти в Лигу Европы. Благодаря этому результату Семак получил предложение возглавить "Зенит", цвета которого он защищал в качестве игрока с 2010 по 2013 годы. Союз Сергея и коллектива из Санкт-Петербурга сразу получился очень удачным. В свой первый же сезон россиянин вместе с командой выиграл золотые медали чемпионата России. После чего "Зенит" еще три раза подряд становился первым в российском первенстве. 27 февраля Семаку исполнится 47 лет.
Мейра: Семак в будущем возглавит европейскую команду
Португальский экс-футболист "Зенита" Фернанду Мейра высказался о наставнике сине-бело-голубых Сергее Семаке.
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