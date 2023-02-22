По сообщениям СМИ, ЦСКА сделал новое предложение нападающему из Марокко Аюбу Эль-Каби. Изначально москвичи предложили игроку контракт до конца текущего сезона с возможность продления, но супруга марокканца отговорила его от переезда в Россию. Теперь руководство армейского клуба предложило Эль-Кааби договор сроком на 1,5 года. Отмечается, что и это предложение, скорее всего, будет отклонено. В случае, если переход марокканца сорвется, ЦСКА не будет покупать нового форварда этой зимой.
Аюб Эль-Кааби в этом сезоне принял участие в 21 матче за "Хатайспор" в турецкой Суперлиге. В активе марокканца 8 голов и 2 ассиста. Напомним, что "Хатайспор" отказался принимать участие в дальнейшем розыгрыше национального первенства из-за трагических последствий землетрясения. У Аюба также имеется 20 голов в 36 играх за сборную Марокко.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Журналист Карпов: ЦСКА предложил форварду "Хатайспора" Эль-Кааби контракт на 1,5 года с опцией продления
ЦСКА продолжает попытки подписать марокканского форварда "Хатайспора" Аюба Эль-Кааби.
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