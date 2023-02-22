- Сравнивал бы игру с регби. Туда ударить и бежать, а там что получится. Сегодняшняя игра — не футбол. Единственный вывод, что получили нагрузку, физически хорошо готовы ,- приводит комментарий Карпина "Матч ТВ".
Сегодня российский футбольный сезон возобновился кубковым поединком "Ростов" – "Урал". Команды обменялись забитыми в каждом из таймов. Уже на 6-й минуте форвард екатеринбургского коллектива Алексей Каштанов открыл счет во встрече, реализовав пенальти. Во вторые 45 минут команде Валерия Карпина удалось уйти от поражения благодаря точному удару нападающего Николая Комличенко.
Карпин – о матче против "Урала": сегодняшняя игра - не футбол, сравнил бы ее с регби
Наставник "Ростова" Валерий Карпин высказался по поводу игры против "Урала" в Кубке России (1:1).
Фото: ФК "Ростов"