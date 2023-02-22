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Карпин – о матче против "Урала": сегодняшняя игра - не футбол, сравнил бы ее с регби

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Наставник "Ростова" Валерий Карпин высказался по поводу игры против "Урала" в Кубке России (1:1).
Фото: ФК "Ростов"
- Сравнивал бы игру с регби. Туда ударить и бежать, а там что получится. Сегодняшняя игра — не футбол. Единственный вывод, что получили нагрузку, физически хорошо готовы ,- приводит комментарий Карпина "Матч ТВ".

Сегодня российский футбольный сезон возобновился кубковым поединком "Ростов" – "Урал". Команды обменялись забитыми в каждом из таймов. Уже на 6-й минуте форвард екатеринбургского коллектива Алексей Каштанов открыл счет во встрече, реализовав пенальти. Во вторые 45 минут команде Валерия Карпина удалось уйти от поражения благодаря точному удару нападающего Николая Комличенко.


Карпин Кубок России Урал Ростов
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