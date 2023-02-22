- В первом тайме мы доминировали: владели мячом, отдавали хорошие вертикальные передачи. Но мы получаем снова тот же урок, что и три месяца назад на этом же поле. 45 минут — это недостаточно, чтобы победить. Мы во втором тайме слишком опустились, давали сопернику играть, начинали терять контроль над игрой, а крайние защитники "Локомотива" играли очень высоко, - приводит комментарий Абаскаля "Чемпионат".
Российский футбольный сезон для "Спартака" возобновился удачно. Команда Гильермо Абаскаля обыграла в гостях "Локомотив" со счетом 1:0. Победу принес красивый дальний удар Данилы Пруцева. В первые 45 минут игры "Спартак" больше владел мячом (62 на 38%), имеел больше ударов по воротам (9-2) и больше проведенных атак (37 на 25). Во второй половине встречи цифры изменились. "Локомотив" взять мяч под свой контроль (57 на 43%), сумел перебить красно-белых (2:1) и больше атаковал (33 на 29). Также во втором тайме "Локомотив" забил гол, который отменили только после вмешательства VAR. Напомним, что в завершающем туре осенней части РПЛ "Спартак" также выиграл первый тайм со счетом 2:0, но во вторые 45 минимально уступил.
Абаскаль: "Спартак" доминировал в первом тайме, но 45 минут - это недостаточно, чтобы победить
Наставник "Спартака" Гильермо Абаскаль высказался по поводу игры своей команды в кубковом матче против "Локомотива".
Фото: ФК "Спартак"