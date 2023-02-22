Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Ростов
1 - 1 1 1
УралЗавершен
Локомотив
0 - 1 0 1
СпартакЗавершен

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
РБ Лейпциг
0 - 1 0 1
Манчестер Сити2 тайм
П1 23X 5.4П2 1.22
Интер
0 - 0 0 0
Порту2 тайм
П1 2.46X 2.12П2 5.9
Реклама лига ставок Сделать ставку

Абаскаль: "Спартак" доминировал в первом тайме, но 45 минут - это недостаточно, чтобы победить

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Наставник "Спартака" Гильермо Абаскаль высказался по поводу игры своей команды в кубковом матче против "Локомотива".
Фото: ФК "Спартак"
- В первом тайме мы доминировали: владели мячом, отдавали хорошие вертикальные передачи. Но мы получаем снова тот же урок, что и три месяца назад на этом же поле. 45 минут — это недостаточно, чтобы победить. Мы во втором тайме слишком опустились, давали сопернику играть, начинали терять контроль над игрой, а крайние защитники "Локомотива" играли очень высоко, - приводит комментарий Абаскаля "Чемпионат".

Российский футбольный сезон для "Спартака" возобновился удачно. Команда Гильермо Абаскаля обыграла в гостях "Локомотив" со счетом 1:0. Победу принес красивый дальний удар Данилы Пруцева. В первые 45 минут игры "Спартак" больше владел мячом (62 на 38%), имеел больше ударов по воротам (9-2) и больше проведенных атак (37 на 25). Во второй половине встречи цифры изменились. "Локомотив" взять мяч под свой контроль (57 на 43%), сумел перебить красно-белых (2:1) и больше атаковал (33 на 29). Также во втором тайме "Локомотив" забил гол, который отменили только после вмешательства VAR. Напомним, что в завершающем туре осенней части РПЛ "Спартак" также выиграл первый тайм со счетом 2:0, но во вторые 45 минимально уступил.


Спартак Локомотив Абаскаль
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Официально: "Крылья Советов" и "Спартак" договорились о выкупе Шитова
22 февраля
Дзюба: "Спартак" - уже не такой раздражитель для меня. Но мне нравится играть против них 1
Галактионов - о поражении "Локомотива" от "Спартака": недостаточно активно и агрессивно играли, и за это поплатились
Жара на поле, мороз в воздухе. «Локомотив» и «Спартак» выдали яркое шоу
Червиченко: "Спартак" очень понравился. До того момента, как не вышли "гастарбайтеры" 1 эксклюзив
Дзюба: у Магкеева забрали гол. Такое надо засчитывать 7
Абаскаль: "Спартак" доминировал в первом тайме, но 45 минут - это недостаточно, чтобы победить 1
Дзюба признан лучшим игроком матча Кубка России "Локомотив"– "Спартак" 9
Мхитарян и Джеко – в основе "Интера" на матч 1/8 финала ЛЧ против "Порту"
"Манчестер Сити" - "РБ Лейпциг": составы на матч ЛЧ. Холанд, Грилиш и Вернер выйдут с первых минут
Гол Пруцева принес "Спартаку" победу над "Локомотивом" в первом матче 1/4 финала Кубка России 54
Тарханов: игроки "Урала" могли дожать "Ростов" в первом матче кубкового четвертьфинала эксклюзив
Роша: Акинфеев - шикарный вратарь с огромным послужным списком. Он писал историю ЦСКА
Тикнизян: "Спартак" интереснее "Локомотива" в плане контроля мяча
Шунин: у меня никогда не было желания уйти из "Динамо"