Таковы результаты анализа оценочных стоимостей составов команд РПЛ, приведенных порталом Transfermarkt. По сравнению с прошлым годом падение составило 32% или 370 миллионов евро в денежном выражении. На текущий момент рыночная стоимость всех футболистов высшего дивизиона чемпионата России составляет 720 млн евро.
Любопытно, что за последние 9 сезонов РПЛ подешевела примерно в два раза по сравнению с сезоном-2013/14. Наиболее дорогостоящим подбором исполнителей, по оценкам портала, располагает действующий чемпион России и лидер таблицы "Зенит" – 154 млн евро. Сине-бело-голубые неизменно возглавляют рейтинг самых дорогих клубов страны на протяжении последних 16 лет.
Источник: Metaratings
Падение оценочной стоимости футболистов РПЛ стало рекордным за последние 16 лет
Рыночная стоимость игроков чемпионата России упала на рекордные значения за последние шестнадцать лет.
Фото: ФК "Зенит"