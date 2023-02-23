"Спрашивал ли арбитров, почему они не засчитали гол? Они не ответили. Безбородова не спрашивал, а резервный не ответил", - приводит слова Галактионова "РБ Спорт".
Напомним, "Локомотив" на домашнем стадионе проиграл "Спартаку" в первом матче четвертьфинала Кубка России (0:1). Победу красно-белым принес гол Данила Пруцева, забитый на 16-й минуте. Во втором тайме встречи ворота "Спартака" сумел поразить Станислав Магкеев, но гол был отменен после просмотра видеоповтора.
Ответная встреча между командами состоится в понедельник, 27 февраля.
Галактионов: арбитры не ответили, почему не засчитали гол в ворота "Спартака"
Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов прокомментировал эпизод с отмененным голом красно-зеленых в матче со "Спартаком" (0:1).
Фото: ФК "Локомотив"