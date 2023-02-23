- Новый контракт? Все вопросы к агенту. Мое желание — остаться в ЦСКА.
23-летний Дивеев защищает цвета ЦСКА с 2021 года. За московскую команду центральный защитник сыграл 118 матчей, в которых забил 10 голов и сделал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает Дивеева в 6 миллионов евро. В СМИ ранее появлялась информация о том, что футболистом сборной России интересуется ряд клубов итальянской Серии A, однако дальше разговоров дело не продвинулось, и Дивеев остался в ЦСКА, контракт с которым действует до июня 2024 года.
Источник: "Чемпионат".
Игорь Дивеев: мое желание - остаться в ЦСКА
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев заявил о желании продолжать выступления за армейский клуб.
ПФК ЦСКА