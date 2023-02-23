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Семин: что такое второе место для "Спартака"? С такой-то армией болельщиков

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Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался о перспективах "Спартака", заявив, что второе место в РПЛ для красно-белых неприемлемо.
РИА Новости
- Какое может быть для "Спартака" второе место - с такой армией болельщиков, с таким бюджетом, с таким стадионом. Что такое второе место для "Спартака"?

Напомним, московский "Спартак" не становился чемпионом России с 2017 года, когда командой руководил итальянец Массимо Каррера. В текущем сезоне красно-белые занимают вторую строчку в турнирной таблице РПЛ после 17 сыгранных туров. Спартаковцы отстают от лидирующего санкт-петербургского "Зенита" на шесть очков. В первом матче в рамках РПЛ после зимнего перерыва подопечные Гильермо Абаскаля встретятся с екатеринбургским "Уралом" 4 марта.

Источник: "РИА Новости Спорт".


Спартак Семин
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