"Рад, что Данил забил гол в кубковом матче, поздравляю его и команду. Я всегда был уверен в уровне Пруцева и в том, что он будет полезен "Спартаку". Это действительно талантливый футболист, у него большое будущее", - цитирует Камоцци "РБ Спорт".
Напомним, гол Данила Пруцева принес "Спартаку" победу над "Локомотивом" (1:0) в первом четвертьфинальном матче Кубка России. Полузащитник красно-белых отличился на 16-й минуте, пробив точно в нижний угол ворот из-за штрафной. Примечательно, что для Пруцева этот гол стал вторым в составе "Спартака", а первый он забил в ворота того же "Локомотива" в матче РПЛ (2:1).
Камоцци: у Пруцева большое будущее. Всегда был уверен в его уровне
Бывший советник руководства "Спартака" Франко Камоцци прокомментировал победный гол Данила Пруцева в матче с "Локомотивом" (1:0).
Фото: ФК "Спартак"