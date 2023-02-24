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Сафонов – о 0:3 от ЦСКА: у нас есть шансы. Через неделю они приезжают к нам на хорошее поле и на хорошую погоду

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Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов высказался по поводу разгромного поражения от ЦСКА (0:3).
Фото: РИА Новости
- 0:3 — это разгром, но через неделю они приезжают к нам на хорошее поле и на хорошую погоду. У нас есть шансы, - приводит мнение Сафонова "СЭ".

Вчера в рамках Кубка России ЦСКА в Москве отправил три безответных мяча в ворота "Краснодара". Точными ударами отметились бразилец Мойзес и россияне Федор Чалов и Антон Заболотный. Последний забил свой первый мяч в нынешнем сезоне. Отметим, что голкипер "быков" Матвей Сафонов в игре сделал ряд спасений, которые не позволили команде Владимира Федотова забить еще больше. Команды встретятся друг с другом 28 февраля в Краснодаре. Напомним, что в РПЛ "Краснодар" также разгромно уступил "армейцам" (1:4). Последний раз столичный клуб побеждал в Краснодаре в 2017 году.


Сафонов Краснодар ЦСКА
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