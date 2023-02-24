- Пока больше всех впечатляет Эду (Эдуард Сперцян — прим.) Смог бы он выступать в топ-лиге? Да, он уже показывает уверенную игру. Конечно, Эдуард очень молод, и ему есть куда расти, - приводит мнение Кади Metaratings.
В зимнее трансферное окно СМИ сообщали об интересе европейских клубов к кандидатуре Эдуарда Сперцяна. В частности, появлялась информация о желании приобрести воспитанника "Краснодара" голландских "ПСВ" и "Фейеноорда", итальянского "Лацио" и испанского "Вильярреала". В текущем сезоне игрок национальной сборной Армении является одним из ключевых игроков "быков". На счету Эдуарда 10 голов и 6 ассистов в 22 встречах этого сезона. Сам атакующий хавбек заявлял, что хотел бы сначала завоевать с "Краснодаром" какой-либо трофей, а затем уже попробовать свои силы в Европе. В июне Сперцяну исполнится 23 года.
Полузащитник "Краснодара" Кади: Сперцян смог бы выступать в топ-лиге Европы
Бразильский новобранец "Краснодара" Кади Боржес поделился мнением по поводу перспектив его одноклубника Эдуарда Сперцяна заиграть в топовой европейской лиге.
Фото: ФК "Краснодар"