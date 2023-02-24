- Да, нам не удалось привезти третьего форварда. Не получилось. Заболотный забивал и на сборах. Рассчитываем, что он продолжит забивать важные и нужные голы, - приводит комментарий Федотова "Чемпионат".
Вчера 31-летний российский центрфорвард Антон Заболотный поучаствовал в разгроме "Краснодара" (3:0) в Кубке России, забив третий мяч своей команды. Это первый гол для воспитанника "армейцев" в текущем сезоне. Всего на счету россиянина 16 игр – 5 в Кубке России и 11 в РПЛ. Антон провел на поле 293 игровые минуты. При этом, согласно статистическим подсчетам, Заболотный тратит на гол также 293 минуты. В сезоне 2021/2022 чемпион России в составе "Зенита" забил 6 голов в 27 играх. За всю свою карьеру в РПЛ Заболотный отметился 24 мячами в 128 встречах.
Федотов: рассчитываем, что Заболотный продолжит забивать важные и нужные голы
Наставник ЦСКА Владимир Федотов высказался по поводу усиления атакующего потенциала команды.
Фото: ПФК ЦСКА