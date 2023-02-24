- Артем — мастер. Возможно, этот пробел в подготовке немного сказался. Например, в том же эпизоде, когда он выскочил на пустые ворота. Я уже отмечал, что Дзюба — хорошее приобретение. "Локомотив" получил сильного и авторитетного футболиста. – приводит мнение Газзаева "СЭ".
Российский бомбардир Артем Дзюбы пополнил состав "Локомотива" в феврале 2023 года. В среду бывший игрок "Зенита" провел свою дебютный поединок за красно-зеленых. В соперниках был "Спартак", воспитанником которого Артем является. Команды Михаила Галактионова проиграла красно-белым (0:1), а сам Дзюба имел ряд голевых эпизодов, которые он не смог реализовать.
Россиянин выступает в РПЛ с 2006 года. С того момента Артем провел 390 встреч, в которых сумел забить 148 голов и оформить 86 ассистов. Это лучший показатель по голам в истории российского первенства. Также Дзюба четырежды поднимал над головой титул чемпиона России. Среди достижений за национальную команду России у игрока имеется лидерство по голам за всю ее историю, а также выход в четвертьфинал ЧМ, который проходил в России в 2018 году.
Газзаев: в лице Дзюбы "Локомотив" получил сильного и авторитетного футболиста
Экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением об игре Артема Дзюбы в дебютном поединке за "Локомотив" против "Спартака" (0:1).
Фото: ФК "Локомотив"