- Был бы "Спартак" на шестом месте, то никто бы не продлял контракт с Абаскалем. Сделали ему жизнь хорошую на несколько лет вперед, потом уедет к себе в Испанию. У нас же ведь как — иностранец приехал, получил деньги, уехал, а русских кроют, говорят, что мы такие-сякие. Всю жизнь футболу отдали, травмы заработали, а все равно плохие.
Напомним, Абаскаль - гражданин Испании. Он возглавил "Спартак" лишь перед стартом текущего сезона. Под его руководством "красно-белые" занимают вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России, уступая лишь лидирующему "Зениту" шесть очков. Ранее "Спартак" объявил о договорённости с Абаскалем о продлении контракта до 2026 года на фоне слухов о том, что испанский специалист может вернуться на родину и возглавить "Севилью" из испанской Примеры.
Источник: "Матч ТВ"
Мостовой: "Спартак" сделал Абаскалю хорошую жизнь на несколько лет вперед, потому что он иностранец. Русских кроют
Бывший футболист московского "Спартака" Александр Мостовой резко высказался о решении руководства красно-белых продлить контракт с главным тренером Гильермо Абаскалем.
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