"Задача Захаряна сейчас сконцентрироваться на своей работе и радовать болельщиков. Конечно, когда тебя хочет "Челси", а потом сделка срывается, то это расстраивает. Он сейчас в отличном клубе — у него всё впереди", - цитирует Черчесова "Чемпионат".
Напомним, летом прошлого года переговоры по переходу Арсена Захаряна вел "Челси". Лондонцы готовы были активировать опцию выкупа полузащитника, прописанную в соглашении с "Динамо", но в итоге сделка сорвалась. Сообщалось, что "Челси" не сумел найти способ для выплаты российскому клубу в условиях санкций.
Черчесов - о Захаряне: конечно, когда тебя хочет "Челси", но сделка срывается, это расстраивает
Главный тренер "Ференцвароша" Станислав Черчесов прокомментировал ситуацию вокруг полузащитника "Динамо" Арсена Захаряна.
Фото: ФК "Динамо"