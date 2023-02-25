- Вендел точно никогда не будет получать российское гражданство. Это невозможно, - приводит комментарий Рибейро Sport24.
Центральный хавбек из Бразилии Вендел пополнил состав "Зенита" осенью 2020 года. С того момента бразилец сыграл 56 поединков в рамках РПЛ. В активе игрока 12 голов и 9 результативных пасов. С коллективом из Санкт-Петербурга Вендел 4 трофея. Этим летом полузащитник пролонгировал соглашение с "Зенитом" до лета 2027 года. В августе Венделу исполнится 26 лет. Игрок петербуржцев имеет на своем счету 12 игр за юношескую сборную Бразилии.
Агент: Вендел точно никогда не будет получать российское гражданство
Агент бразильского полузащитника "Зенита" Вендела Тьяго Рибейро высказался о том, будет ли игрок получать российский паспорт.
Фото: ФК "Зенит"