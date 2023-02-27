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Карпин - о Малкоме и Клаудиньо в сборной России: получили паспорта - и хорошо. Нам-то что от этого?

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о перспективах игры за национальную команду игроков "Зенита" Малкома и Клаудиньо.
РФС
- Получили паспорта — и хорошо. Кого?то это напрягает или кому?то мешает? Или кому?то помогает на данный момент? Возможно, "Зениту" помогает, наверное. А нам?то, сборной, что от этого? Любой тренер скажет, что чем больше будет футболистов высокого качества, которые могут играть за сборную, тем лучше для всех. Правильно? Ну и все.

Малком и Клаудиньо являются бразильскими легионерами "Зенита". Первый перешел в клуб из Санкт-Петербурга в 2019 году из испанской "Барселоны", второй до "Зенита" выступал только на родине и присоединился к сине-бело-голубым в 2021 году. Оба игрока становились обладателями золотых медалей Олимпийских игр в составе сборной Бразилии. И Малком, и Клаудиньо в будущем смогут играть за национальную команду России. При этом Малком сможет выступать в футболке российской сборной уже в 2024 году, а Клаудиньо придется ждать подобной возможности до 2026 года.

Источник: "Матч ТВ"


Сборная России Малком Клаудиньо Зенит Карпин
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