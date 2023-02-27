- Многое изменилось. Во-первых, за счет трансферов выросла конкуренция. Во-вторых, у Гончаренко в принципе немного иной подход к тренировкам - и другая интенсивность. Тренер стал много общаться с игроками, обращать внимание на нюансы: мотивацию, агрессию в игре. Мы начали активнее работать в прессинге и заставлять соперников ошибаться. Всё это дало результат, который хочется перенести на вторую часть сезона, а также на Кубок, - передает слова Егорычева "СЭ".
45-летний белорусский специалист Виктор Гончаренко занял должность главного тренера екатеринбургского "Урала" 15 августа 2022 года, к этому моменту "шмели" замыкали турнирную таблицу Российской премьер-лиги, набрав 1 очко в 5 стартовых матчах. Под руководством Гончаренко уральцы поднялись на десятое место по итогам осенней части чемпионата, набрав 21 очко в 17 матчах, а также заняли первое место в группе Пути РПЛ Кубка России, что позволило им выйти в 1/4 финала верхней сетки плей-офф. В первом четвертьфинальном матче Кубка 22 февраля "Урал" сыграл на выезде вничью с "Ростовом" со счетом 1:1, ответная игра пройдет 27 февраля в Екатеринбурге.
Беспроигрышная серия "Урала" после ничьей с "Ростовом" составляет 12 матчей
Егорычев - о причинах взлета "Урала": у Гончаренко в принципе немного иной подход к тренировкам
Полузащитник "Урала" Андрей Егорычев ответил на вопрос о том, за счет чего "шмели" сильно прибавили при новом главном тренере Викторе Гончаренко.
Фото: ФК "Урал"