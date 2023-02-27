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Карпин – о словах Кокорина: если иметь голову на плечах, то совсем необязательно доводить дело до тюрьмы

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Главный тренер сборной России и "Ростова" Валерий Карпин отреагировал на резонансное заявление экс-форварда "Зенита" Александра Кокорина о тюрьме.
Фото: ФК "Арис"
В одном из интервью 31-летний нападающий кипрского "Ариса" сказал, что каждый нормальный мужчина обязан отсидеть в тюрьме.

– Не знаю, что он хотел сказать в реальности, но если высказался в такой интерпретации, конечно же, я не согласен. Если же посыл в том, что раз уж с тобой произошло такое плохое событие в жизни и тюрьма может послужить уроком, то да, согласен. Но если иметь голову на плечах и извлекать уроки из ошибок, то тогда уже совсем необязательно доводить дело до тюрьмы, – сказал Карпин в интервью "Матч ТВ".

Напомним, с 2018-го по 2019-й Александр Кокорин почти год находился в заключении, отбывая срок в СИЗО и колонии общего режиме за хулиганство. В настоящее время российский форвард проводит успешный сезон за "Арис" из Лимассола. Он провел в чемпионате и Кубке Кипра 21 матч за свою новую команду, записав в актив девять голов и четыре ассиста. Права на 31-летнего россиянина по-прежнему принадлежат итальянской "Фиорентине".


Карпин Кокорин Сборная России Ростов Арис
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