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Карпин – о заявлении Тарасовой про "деградацию" российского футбола после ЧМ-2018: это слова отдельного человека

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на заявление заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой о "деградации" российского футбола.
Фото: РФС
– Надо у болельщиков спросить. А что значит деградация? У каждого человека и болельщика есть свое мнение. У нее такое. Ну, окей. Но это слова отдельного человека. До 24 февраля прошлого года, пока отбирались на чемпионат мира, за результат было больше благодарностей. Мало кто верил, что в той группе мы до последнего будем бороться за выход. И даже второе место в начале расценивалось как удача, а потом хотелось уже стать первыми. Такая возможность, между прочим, у нас была.

Что касается игры, то лично меня она редко устраивает. Но общее мнение такое: выиграли – и все хорошо, проиграли или сыграли вничью – все плохо. Даже в товарищеских матчах. Если без трех очков ушли с поля – естественно, провал, – цитирует Карпина "СЭ".

Напомним, российские клубы и национальная сборная отстранены от участия в официальных международных соревнованиях под эгидой УЕФА и ФИФА по политическим причинам. Вне официального календаря команда Валерия Карпина провела три товарищеских матча в прошлом году. Россияне обыграли Кыргызстан со счетом 2:1, а также свели две встречи вничью с Таджикистаном и Узбекистаном. Причем в обоих матчах соперники не смогли поразить ворота друг друга.

На третью декаду марта запланированы еще две контрольных игры с участием сборной России – 23 числа в Тегеране с командой Ирана и 27 марта в Сочи с Ираком.


Сборная России Карпин
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