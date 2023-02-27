– Конечно, мы проанализировали первую игру, но на стартовый состав это не повлияло. В футболе так бывает, когда ты доминируешь с преимуществом, а соперник хочет отыграться, вернуться в игру, ты даешь ему такую возможность. "Локомотив" провел первую часть сезона не самым лучшим образом, они ждут шанса проявить себя и реабилитироваться.
Насколько комфортна для Промеса позиция центрфорварда? У Квинси есть свобода, которая есть также у и Игнатова, и у Зиньковского. Они могут передвигаться. Они должны чувствовать себя хорошо, чтобы удивлять, создавать креатив и опасность у ворот соперника, – цитирует Абаскаля "Матч ТВ".
Столичное дерби пройдет 27 февраля на стадионе "Открытие Банк Арена" в Москве. Арбитр из Ростова-на-Дону Сергей Иванов подаст стартовый свисток в 20:00 по мск. Первая встреча в Черкизово завершилась минимальным успехом "Спартака" (1:0). Для выхода в полуфинал хозяевам достаточно будет не проиграть.
Отметим, что в "основу" своих команд попали новичок "железнодорожников" Артем Дзюба и нападающий красно-белых Квинси Промес, который начинал предыдущую игру на скамейке запасных.
Абаскаль – об ответном матче с "Локомотивом": мы проанализировали первую игру, но на стартовый состав это не повлияло
Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль поделился ожиданиями от ответной встречи 1/4 финала Кубка России с "Локомотивом".
Фото: ФК "Спартак"