– Мы проанализировали с нашей командой первый тайм первого матча. Необходимо оттолкнуться от командных действий во втором тайме, в обороне, в атаке, от того, что мы отрабатывали на тренировках.
Какое влияние оказывает Дзюба на команду? Артем – харизматичный футболист, опытный, статусный игрок, в хорошем функциональном состоянии. Его игровые качества не подвергаются сомнению. Он сегодня реваншист, глаза горят. Он хочет добиваться результата, помогать команде, команда хочет побеждать, это симбиоз.
Насколько готов Конти? Уровень готовности покажет игра, но мы дозированно подводили его, – отметил Галактионов в интервью "Матч ТВ".
Столичное дерби пройдет 27 февраля на стадионе "Открытие Банк Арена" в Москве. Арбитр из Ростова-на-Дону Сергей Иванов подаст стартовый свисток в 20:00 по мск. Первая встреча в Черкизово завершилась минимальным успехом "Спартака" (1:0). Для выхода в полуфинал хозяевам достаточно будет не проиграть.
Отметим, что в "основу" своих команд попали новичок "железнодорожников" Артем Дзюба и нападающий красно-белых Квинси Промес, который начинал предыдущую игру на скамейке запасных.
Галактионов: Дзюба в хорошем функциональном состоянии. Он сегодня реваншист, глаза горят
Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов рассказал о подготовке команды к ответному матчу 1/4 финала Кубка России со "Спартаком".
Фото: ФК "Локомотив"