— Надо пересмотреть эпизоды. В большей степени в первом тайме был переломный момент, где был фол и был там пенальти или не пенальти. Что касается трактовки… На наш взгляд, там был фол, но судья решил иначе.
Михаил Галактионов говорит об эпизоде в первом тайме ответного матча четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России между "Локомотивом" и "Спартаком". В штрафной площади красно-белых произошел контакт между полузащитником железнодорожников Антоном Миранчуком и одним из игроков "Спартака". Главный судья матча Сергей Иванов принял решение не назначать 11-метровый удар. По итогу матча "Локомотив" потерпел поражение 2:4 и продолжит борьбу за Кубок России в четвертьфинале Пути регионов.
Источник: "Матч ТВ"
Галактионов - о неназначенном пенальти в ворота "Спартака": на наш взгляд, там был фол, но судья решил иначе
Главный тренер московского "Локомотива" Михаил Галактионов прокомментировал решение главного судьи матча со "Спартаком" не назначать пенальти в ворота красно-белых.
Пресс-служба РФС