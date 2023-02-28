- Получается, футбол Малкома и Клаудиньо меня не удивит, когда "Рубин" выйдет в РПЛ? Да, для меня их футбол не будет удивительным. Могут, конечно, позвонки повыкручивать (улыбается). Но я к этому готов абсолютно, против них можно играть, - приводит мнение Ширяева "Татар-информ".
27-летний россиянин Максим Ширяев, играющий на позиции центрального защитника, пополнил состав "Рубина" в февраля 2023 года. Ранее игрок защищал цвета "Нефтехимика". В текущем сезоне российский защитник 18 поединков, в которых сумел отметиться 1 забитым мячом. "Рубин" в этом сезоне выступает в Первой лиге и после 20 сыгранных туров располагается на 3 месте, дающем право на участие в стыковых матчах за право выхода в РПЛ.
Футболисты "Зенита" Малком и Клаудиньо, которые недавно получили статус граждан РФ, являются ключевыми игроками петербуржского коллектива. Нападающий за 23 игры забил 15 голов и совершил 7 ассистентских действий. А атакующий полузащитник в 19 поединках набрал 3+8 по системе гол плюс пас.
Защитник "Рубина" Ширяев: футбол Малкома и Клаудиньо меня не удивит, против них можно играть
Российский защитник "Рубина" Максим Ширяев высказался по поводу возможного противостояния с игроками "Зенита" Малкомом и Клаудиньо.
Фото: ФК "Зенит"