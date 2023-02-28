- Футбол "Спартака" очень высокого качества, поражает взаимозаменяемость. Очень хорошо сказалось, что не было основного форварда, потому что периодически они менялись позициями, постоянно кто угодно мог оказаться во фланговой или центральной зоне. Очень современно и круто, хорошо получается, - приводит мнение Слуцкого ютюб-канал "КомментШоу".
В первой части сезона "Спартак" сыграл 17 поединков в РПЛ, 6 встреч в Кубке России и 1 матч в Суперкубке России. В 24 играх столичный коллектив одержал 15 побед и 6 раз проиграл, в том числе разгромно "Зениту" (0:4) в Суперкубке. На счету команды Гильермо Абаскаля 50 забитых и 25 пропущенных мячей. "Спартак" по итогам осенней половины сезона сумел занять 1-е место в своем квартете в Кубке России и 2-ю строчку в таблице РПЛ. Московский клуб уже провел 2 официальных поединка в 2023 году в рамках второй половины сезона. "Спартак" дважды обыграл другой столичный клуб "Локомотив" с общим счетом 5:2. Свою первую игру в весенней части РПЛ спартаковцы проведут у себя дома, где примут "Урал" Виктора Гончаренко.
Слуцкий: у "Спартака" футбол очень высокого качества
Фото: "Чемпионат"