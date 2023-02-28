- По составу "Локомотив" должен быть в топ-5. То, что произошло в этом сезоне, большое разочарование для болельщиков. Сейчас команда дает надежду своей игрой, что ситуация выправится. Допускаю ли, что "Локомотив" может вылететь из РПЛ? Вопрос несерьезный, - приводит мнение Семина "РБ Спорт".
Текущий сезон в РПЛ "Локомотив" начал под руководством дуэта немецких специалистов Марвина Комппера и Йозефа Циннбауэра. По итогам осенней части сезона столичный коллектив выступил очень неудачно, заняв 14 место после 17 сыгранных туров. В случае, если клуб не выправит свое положение, то отправится в стыки за право участие в РПЛ. В ноябре на тренерском мостике "железнодорожников" произошла рокировка. Новым наставником команды стал Михаил Галактионов, который в первой части работал в "Пари НН" и завершил ее выше "Локомотива". В зимнее дозаявочное окно состав красно-зеленых пополнили лучший бомбардир РПЛ Артем Дзюба, молодой талант Сергей Пиняев, Игорь Смольников, аргентинец Херман Конти, форвард Максим Глушенков и голкипер Илья Лантратов.
Семин: состав "Локомотива" позволяет ему быть в топ-5
Экс-наставник "Локомотива" Юрий Семин высказался по поводу выступления команды в текущем сезоне.
Фото: ФК "Локомотив"