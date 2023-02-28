- Как зритель, я бы хотел, чтобы была интрига. Хотел бы, чтобы она умерла в последнем туре. Как эксперт скажу, что дело не в "Спартаке" - дело в "Зените", как он будет подготовлен. Понятно, что "Спартак" преобразился и неплохо выглядит, но у "Зенита" больше запас прочности и уверенности, плюс отрыв в 6 очков. Даже те матчи, которые у них не идут, они вытягивают на победу. Если раньше у "Зенита" были еврокубки, которые создавали дополнительную нагрузку на команду, то теперь все в равных условиях. Поэтому на бумаге у питерцев, конечно, есть превосходство. Но если "Спартак", "Динамо», "Ростов" и ЦСКА не будут терять очки, то есть надежда на захватывающую концовку, - передает слова Кобелева Matchtv.ru.
По итогам осенней части сезона Российской премьер-лиги турнирную таблицу чемпионата возглавляет петербургский "Зенит", набравший в 17 сыгранных турах 42 очка. Второе место занимает московский "Спартак" с 36 очками, на третьей строчке находится "Ростов", в активе которого 35 очков. Столичные "Динамо" и ЦСКА, замыкающие пятерку лучших команд РПЛ на данный момент, набрали по 29 очков.
Розыгрыш чемпионата возобновится в ближайшие выходные, 18 тур РПЛ пройдет в период с 3 по 5 марта. "Зенит" 4 марта принимает на своем поле "Пари Нижний Новгород", игра начнется в 16:30 по московскому времени. В этот же день и также на своем поле сыграют остальные клубы из топ-3 - "Спартак" против "Урала" в 14:00 МСК, а "Ростов" против "Локомотива" в 19:30 МСК. "Динамо" 5 марта в 14:00 проведет домашнюю игру с "Крыльями Советов", в этот же день в 19:30 ЦСКА сыграет на выезде против "Сочи".
Кобелев: если "Спартак", "Динамо», "Ростов" и ЦСКА не будут терять очки, есть надежда на захватывающую концовку в РПЛ
Экс-главный тренер московского "Динамо" Андрей Кобелев прокомментировал текущую ситуацию в чемпионате России.
Фото: ФК "Зенит"