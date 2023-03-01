- Это слухи. Я стараюсь не читать их. Если попадается, конечно, просматриваю, но ничего не знаю об этом. Я здесь и мои мысли связаны только с "Краснодаром".
Напомним, в зимнее трансферное окно в СМИ широкое распространение получили слухи о том, что Эдуард Сперцян может перейти в один из европейских клубов. В частности в качестве претендента на полузащитника сборной Армении назывался нидерландский ПСВ. Но переход воспитанника "Краснодара" в зимнее трансферное окно так и не состоялся.
Источник: Metaratings
Сперцян - о слухах об уходе из "Краснодара": я здесь и мои мысли связаны только с командой
Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян прокомментировал свое будущее в краснодарском клубе.
ФК "Краснодар"