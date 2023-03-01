- Возвращаться обратно в "Зенит" нет смысла — я не бразилец, и паспорт менять не собираюсь. "Спартак"? Ну, была такая история, считаю, неправильно было бы будоражить людей. Есть много адекватных болельщиков, которые все знают и понимают, но есть и те, кто до сих пор на меня обижен. Зачем поднимать все это заново?
34-летний Артем Дзюба является воспитанником московского "Спартака", из которого резонансно перешел в стан принципиального соперника красно-белых, санкт-петербургский "Зенит", в 2015 году. За сине-бело-голубых нападающий выступал до 2022 года, завоевав с "Зенитом" четыре чемпионства в РПЛ. Сейчас Дзюба защищает цвета московского "Локомотива", куда перешел в зимнее трансферное окно из турецкого "Адана Демирспор" на правах свободного агента. В текущем составе "Зенита" выступает семь бразильских легионеров.
Источник: YouTube-канал Nobel
Дзюба: возвращение в "Зенит"? Я не бразилец, и паспорт менять не собираюсь. "Спартак"? Зачем будоражить людей?
Нападающий Артем Дзюба высказался о своем возможном возвращении в санкт-петербургский "Зенит" или московский "Спартак".
РИА Новости