В интервью YouTube-каналу Nobel 34-летний ветеран раскритиковал выбранный руководством сине-бело-голубых вектор развития клуба со ставкой на латиноамериканских футболистов.
– Артем сказал то, что происходит на самом деле. Он же ничего не выдумал. "Зенит" за счет этого выигрывает. Конечно, в командах присутствуют иностранцы. У нас "Краснодар" из года в год на протяжении десяти лет кричит, что должны одни русские играть. Смотрю их матч с ЦСКА, и на поле восемь легионеров выходит! Мы много говорим на тему иностранцев. Я не сужу человека по паспорту. Если футболист сильнее, он должен играть, – цитирует Мостового Sport24.
"Зенит" уверенно возглавляет таблицу чемпионата России, опережая "Спартак" и "Ростов" на шесть и семь очков соответственно за 13 туров до финиша сезона РПЛ.
На прошлой неделе два основополагающих игрока сине-бело-голубых – Малком и Клаудиньо – стали обладателями российских паспортов. Натурализация уроженцев Бразилии позволит питерскому клубу в будущем получить два дополнительных места для иностранных игроков.
Мостовой – о словах Дзюбы про легионеров "Зенита": он же ничего не выдумал. "Зенит" за счет этого и выигрывает
Экс-полузащитник сборной России и "Спартака" Александр Мостовой поддержал позицию нападающего "Локомотива" Артема Дзюбы по поводу засилья легионеров в "Зените".
Фото: "Матч ТВ"