- Но нужно было играть сконцентрированные и в первом матче и в начале второго, поэтому сами виноваты, переходим в нижнюю часть турнира. – приводит мнение Гафина Sport24.
Сегодня состоялся ответный поединок между "Динамо" и "Крыльями Советов" (1:1). Команды обменялись забитыми голами. В первые 45 минут игры самарцы вышли вперед благодаря голу Владимира Писарского, а во вторые 45 минут матча динамовцам удалось отыграться благодаря голу Ярослава Гладышева. Первая встреча между москвичами и волжанами, которая проходила в Самаре, закончилась победой хозяев со счетом 2:1. Теперь "Динамо" будет ждать своего соперника из Пути регионов. Отметим, что бело-голубым может попасться "Зенит", который уже как 4 года подряд становится первым в РПЛ. Также жеребьевка может отправить в пару к столичному коллективу "Ахмат", "Пари НН" и "Акрон".
Член СД "Динамо" Гафин – о вылете из Пути РПЛ: сами виноваты, нужно было играть сконцентрированнее
Член Совета Директоров "Динамо" Дмитрий Гафин поделился мнением по поводу вылета команды из верхней сетки Кубка России.
Фото: ФК "Динамо"