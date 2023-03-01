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Член СД "Динамо" Гафин – о вылете из Пути РПЛ: сами виноваты, нужно было играть сконцентрированнее

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Член Совета Директоров "Динамо" Дмитрий Гафин поделился мнением по поводу вылета команды из верхней сетки Кубка России.
Фото: ФК "Динамо"
- Но нужно было играть сконцентрированные и в первом матче и в начале второго, поэтому сами виноваты, переходим в нижнюю часть турнира. – приводит мнение Гафина Sport24.

Сегодня состоялся ответный поединок между "Динамо" и "Крыльями Советов" (1:1). Команды обменялись забитыми голами. В первые 45 минут игры самарцы вышли вперед благодаря голу Владимира Писарского, а во вторые 45 минут матча динамовцам удалось отыграться благодаря голу Ярослава Гладышева. Первая встреча между москвичами и волжанами, которая проходила в Самаре, закончилась победой хозяев со счетом 2:1. Теперь "Динамо" будет ждать своего соперника из Пути регионов. Отметим, что бело-голубым может попасться "Зенит", который уже как 4 года подряд становится первым в РПЛ. Также жеребьевка может отправить в пару к столичному коллективу "Ахмат", "Пари НН" и "Акрон".


Гафин Динамо Крылья Советов Кубок России
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