Когда мы повели и то, как мы удерживали счет, я бы хотел больше контроля за игрой в этой ситуации. Понимаю, что мы создали яркие моменты близкие к голам, но само качество игры, давление, которое "Динамо" на нас оказывало, не всегда хорошо выдерживали и правильно реагировали, - высказался на пресс-конференции Осинькин.
Сегодня "Крылья Советов" сумели добиться ничьей в игре против "Динамо" в рамках верхней сетки Кубка России. Самарцы забили еще в середине первого тайма. Отличился новобранец волжан Владимир Писарский, который забивает уже вторую игру подряд. Но на 75-й минуте команде Осинькина не удалось разобраться на стандарте и форвард "Динамо" Ярослав Гладышев сделал счет равным. Несмотря на ничью, "Крыльям Советов" все же удалось пройти дальше по верхней сетки Кубка России, так как в первом поединке они обыграли столичный коллектив (2:1). Соперниками самарского коллектива могут стать "Спартак", ЦСКА и "Урал". Пары станут известны завтра, на жеребьевке.
Осинькин – о ничьей с "Динамо": не всегда хорошо выдерживали давление, которое соперник на нас оказывал
Наставник "Крыльев Советов" Игорь Осинькин поделился мыслями по поводу ничьей в матче с "Динамо" (1:1).
Фото: "СЭ"