- Надеюсь, в финале встретятся "Спартак" и "Зенит", и мы победим.
Отметим, что Федун и Салихова покинули "Спартак" летом 2022 года, однако продолжают следить за результатами клуба и посещают матчи команды. По итогам жеребьевки следующего этапа Кубка России, которая прошла сегодня, 2 марта, "Спартак" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России встретится в двухматчевом противостоянии с екатеринбургским "Уралом". "Зенит" же, оказавшись в нижней сетке турнира, Пути регионов, во втором этапе четвертьфинала примет дома московское "Динамо". Отметим, что и "Зенит", и "Спартак" на вышли из одной группы Кубка России.
Источник: Sport24
Салихова - о жеребьевке Кубка России: надеюсь, в финале встретятся "Спартак" и "Зенит", и мы победим
Супруга бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала результаты жеребьевки Кубка России.
ФК "Спартак"