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Салихова - о жеребьевке Кубка России: надеюсь, в финале встретятся "Спартак" и "Зенит", и мы победим

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Супруга бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала результаты жеребьевки Кубка России.
ФК "Спартак"
- Надеюсь, в финале встретятся "Спартак" и "Зенит", и мы победим.

Отметим, что Федун и Салихова покинули "Спартак" летом 2022 года, однако продолжают следить за результатами клуба и посещают матчи команды. По итогам жеребьевки следующего этапа Кубка России, которая прошла сегодня, 2 марта, "Спартак" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России встретится в двухматчевом противостоянии с екатеринбургским "Уралом". "Зенит" же, оказавшись в нижней сетке турнира, Пути регионов, во втором этапе четвертьфинала примет дома московское "Динамо". Отметим, что и "Зенит", и "Спартак" на вышли из одной группы Кубка России.

Источник: Sport24


Кубок России Салихова Спартак Зенит
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