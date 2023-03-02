- Для меня неприемлемо, когда "Зенит" называют Рио-де-Жанейро. Когда есть в клубе главный тренер, он принимает решения. И если какой-то футболист не попадает на поле и считает, что он обделён временем, тут правда на стороне тренера. Спорить или считать, что против него какой-то заговор — это смешно. Возьмём самый простой аспект — финансовый. "Зенит" дал этому футболисту столько, сколько он ни в одном клубе не заработал бы, даже 50%. И как после этого можно называть "Зенит" Рио-де-Жанейро?
Напомним, в одном из своих последних интервью, которое стало особо резонансным, Артем Дзюба резко раскритиковал проводимую санкт-петербургским "Зенитом" политику по формированию состава с опорой на бразильских футболистов. Бывший нападающий сине-бело-голубых заявил, что клуб перестает быть "Зенитом" из Санкт-Петербурга и становится "Зенитом" из Рио-де-Жанейро. Дзюба ушел из петербургского клуба летом 2022 года, сейчас он защищает цвета московского "Локомотива". В "Зените" выступает семь легионеров, которые имеют гражданство Бразилии, при Дзюбе их было четверо. Также в своем интервью Дзюба резко осудил поведение главного тренера санкт-петербургской команды Сергея Семака и раскритиковал его за выбор состава.
Источник: Metaratings
Агент Оздоева: "Зенит" дал Дзюбе столько, сколько он ни в одном клубе не заработал бы. Как после этого можно называть "Зенит" Рио-де-Жанейро?
Представитель Магомеда Оздоева Анзор Гаргаев осудил слова Артема Дзюбы, который раскритиковал политику формирования состава "Зенита".
РИА Новости