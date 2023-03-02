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Камоцци: у "Спартака" отличные шансы выйти в финал Кубка России

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Экс-советник Леонида Федуна Франко Камоцци поделился мыслями по поводу предстоящего противостояния между "Спартаком" и "Уралом" в Кубке России.
Фото: ФК "Спартак"
- "Урал" — хороший соперник, крепкая команда. "Спартаку" еще играть с ними в чемпионате, поэтому будет время хорошо к ним подготовиться, изучить соперника. Безусловно, у "Спартака" отличные шансы выйти в финал Кубка России. Верю в победу красно-белых, - приводит мнение Камоцци "РБ Спорт".

Сегодня жребий выбрал в пару полуфинального кубкового противостояния "Спартак" и "Урал". Оба коллектива являются победителями своих квартетов. Москвичи после 6 туров набрали 13 очков, оставив позади "Крылья Советов" и "Зенит". А екатеринбуржцы заработали на один балл больше и оказались выше ЦСКА и "Торпедо". В первом раунде плей-офф команда Гильермо Абаскаля сумела по сумме двух поединков уверенно обыграть "Локомотив" с Артемом Дзюбой (5:2). "Урал" же под руководством Виктора Гончаренко расправился с "Ростовом" (3:2). "Спартак" в РПЛ располагается на 2-й строчке с 36 очками. "Урал" набрал 21 балл и занимает 10 место.


Спартак Урал Кубок России
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