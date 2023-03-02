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Защитник "Крыльев Советов" Горшков – о матче с "Динамо": мы прошли по делу

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Российский футболист "Крыльев Советов" Юрий Горшков поделился мыслями по поводу кубкового поединка против "Динамо" (1:1).
Фото: Global Look Press
- С "Динамо" была отличная игра. Самое главное — есть прекрасный результат. В конце матча было тревожно? Немножко. У нас был явный момент: забей его — и было бы спокойно. Грамотные замены удержали счёт. "Крылья" прошли дальше — всё по делу, - приводит мнение Горшкова "Чемпионат".

"Крылья Советов" по сумме двух матчей сумели одолеть "Динамо". Первый поединок самарцы выиграли (2:1) благодаря точным ударам Владимира Писарского и Александра Зуева. Во второй встрече коллективы забили друг другу по одному голу. Это результат позволил волжскому коллективу пройти дальше по верхней сетке Кубка России. 23-летний россиянин Юрий Горшков, играющий на позиции левого защитника, сыграл оба матча за команду Игоря Осинькина. В первом поединке Юрий провел 98 игровых минут, а втором вышел только на замену и отыграл 12 минут.


Кубок России Крылья Советов Динамо
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