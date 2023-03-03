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Экс-тренер "Зенита" Сканавино - о бразильцах: у топ-клубов только одна задача - побеждать. Выживают сильнейшие

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Бывший тренер "Зенита" по физической подготовке Андреа Сканавино не считает, что в команде слишком много иностранных игроков.
Фото: ФК "Зенит"
Многие критикуют "Зенит" за то, что состав стал слишком бразильским? У меня есть опыт двух итальянских топ-клубов. Так вот там всегда стояла только одна задача - побеждать. А для укрепления команды подбирали футболистов по принципу кто сильнее и функциональнее, а не по национальному признаку. То же самое делает и "Зенит". Это серьезный коллектив, а не благотворительная организация, поэтому там выживают только сильнейшие на данный конкретный момент. Остальные ждут своего часа, бьются за место в основе или уходят - навсегда или в аренду. Таковы современные реалии, нравится это кому-то или нет", - цитирует Сканавино "СЭ".

В основном составе "Зенита" на данный момент числится семь бразильцев, два колумбийца и один представитель Казахстана. В конце февраля бразильским футболистам Малкому и Клаудиньо указом президента РФ Владимира Путина было выдано российское гражданство. Однако пока они не утратят статуса легионеров в РПЛ. Команда Сергея Семака является действующим чемпионом страны. В текущем розыгрыше национального первенства "сине-бело-голубые" также лидируют по итогам осенней части чемпионата. В активе "Зенита" 42 набранных очка за 13 туров до окончания турнира. Это на 6 баллов больше, чем у ближайшего преследователя столичного "Спартака". 4 марта команда с берегов Невы примет на своей домашней арене "Пари НН" в рамках 18 тура РПЛ.


Зенит Малком Клаудиньо
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