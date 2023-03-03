"Сколько я готов находиться в "Динамо", если российские команды не смогут иметь возможности играть в Еврокубках? Я принимал решение приехать сюда, когда российские команды уже не имели такой возможности. В данный момент все в порядке. Но я надеюсь, однажды мы сможем играть в еврокубках. Готов ли я провести остаток карьеры в "Динамо"? Сейчас у меня контракт на два года. Посмотрим, что будет дальше", - приводит слова Даса "СЭ".
Напомним, международная федерация футбола и союз европейских футбольных ассоциаций отстранили весной прошлого года российские клубы и национальную сборную от участия в международных турнирах.
Эли Даса перешел в "Динамо" на правах свободного агента из нидерландского "Витесса" в сентябре 2022 года. Контракт 29-летнего защитника сборной Израиля с "Динамо" рассчитан до лета 2024 года. В этом сезоне он принял участие в 15 матчах за "бело-голубых" во всех соревнованиях и отличился одной результативной передачей. Сайт Transfermarkt оценивает его текущую рыночную стоимость в два миллиона евро.
Даса: надеюсь, однажды "Динамо" сможет играть в еврокубках
Израильский защитник столичного "Динамо" Эли Даса выражил надежду, что российские клубы вернутся в еврокубки.
Фото: ФК "Динамо"