"Мы вступили в переговорный процесс. Никаких разногласий насчет будущего Марцела в клубе нет. Как только условия будут взаимоприемлемые, контакт будет продлен", - цитирует Еремякина "СЭ".
Марцел Личка возглавляет "Оренбург" с августа 2020 года. Клуб ушел на зимний перерыв на седьмом месте в РПЛ. В активе команды Лички 25 набранных очков. Столько же у "Краснодара" и "Сочи", которых "Оренбург" опережает по дополнительным показателям. Свой первый матч после зимней паузы "Оренбург" проведет уже в эту субботу, 4 марта. Команда Марцела Личка в гостях сыграет с "Ахматом".
Президент "Оренбурга": никаких разногласий насчет будущего Лички в клубе нет
Президент "Оренбурга" Василий Еремякин заявил, что клуб ведет переговоры о продлении соглашения с главным тренером Марцелом Личкой.
Фото: ФК "Оренбург"